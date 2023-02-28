Rene Paraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rene Paraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rene Paraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rene Paraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rene Paraj 4 Ağustos 1992 tarihinde Žiar nad Hronom şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da René Paraj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rene Paraj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rene Paraj'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rene Paraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rene Paraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rene Paraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rene Paraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Pohronie

11 Ocak 2019 yılında Podbrezova

Rene Paraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rene Paraj şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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