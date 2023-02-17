Rene Rantusa Lampreht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rene Rantusa Lampreht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rene Rantusa Lampreht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rene Rantusa Lampreht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rene Rantusa Lampreht 22 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rene Rantusa Lampreht Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rene Rantusa Lampreht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rene Rantusa Lampreht'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rene Rantusa Lampreht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rene Rantusa Lampreht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rene Rantusa Lampreht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rene Rantusa Lampreht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Bravo U19

19 Temmuz 2021 yılında NK Rogaska

Rene Rantusa Lampreht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rene Rantusa Lampreht şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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