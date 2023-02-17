Rene Renner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rene Renner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rene Renner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rene Renner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rene Renner 29 Kasım 1993 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rene Renner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Rene Renner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rene Renner'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rene Renner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rene Renner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rene Renner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rene Renner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2010 yılında Donau Linz J.

1 Temmuz 2010 yılında ASKÖ Donau Linz

24 Ocak 2011 yılında V. Marchtrenk

10 Ocak 2012 yılında UnionSt.Florian

1 Temmuz 2013 yılında SV Wallern

1 Temmuz 2014 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2016 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2017 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2019 yılında LASK

Rene Renner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rene Renner şuan LASK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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