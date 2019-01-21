Reng-i Hakkari, Batman’da sahne aldı

Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde faaliyetlerini yürüten Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Batman'da sahne aldı.

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen gösteriye; Batman Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ensar İmamoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Yüzlerce Batmanlı sanatseverin izlediği program büyük ilgi gördü. Kültür merkezinde Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun resim atölyesinde yapılan birbirinden güzel resimler de Batman halkının beğenisine sunuldu.

Sanatsal gösteride, birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği ve erbane ile harmanlanan Hakkari'nin geleneksel halk müziği, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ezginin, sanatın ve estetiğin en güzel biçimi ile harmanlanan; aşkların, emeğin, sevdanın ve kavganın sergilendiği Hakkari yöresi oyunları ise büyük alkış aldı.

Türkiye'nin tüm renkleriyle her bir yüreğe dokunan dans gösterisiyle Reng-i Hakkari, Batmanlı sanatseverlerin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Program sonunda, Batman Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ensar İmamoğlu, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğuna plaket sundu. Program fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.

Kaynak: İHA