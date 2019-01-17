Reng-i Hakkari’de öğretmenlere özel program

Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, öğretmenlere yönelik düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Programa olan yoğun ilgiden dolayı 280 kişilik salonun dolması üzerine bazı öğretmenle programı ayakta izlemek zorunda kaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Reng-i Hakkari Türkiye'nin tüm renklerinin sahneye taşıdı. Birbirinden güzel oyunlar sergileyen Reng-i Hakkari görsel etkinliği öğretmenler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Bazı öğretmenler ise oyunlara alkış tutarak destek verdi.

Türkiye'nin farklı illerinde Hakkari'ye geldiğini belirte öğretmenler, Reng-i Hakkari'nin kendilerine unutulmaz bir gece yaşattığını belirterek, bu tür etkinliklerin devamını istediler.

Kaynak: İHA