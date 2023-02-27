Renji Matsui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renji Matsui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renji Matsui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renji Matsui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renji Matsui 27 Şubat 2000 tarihinde Iwaki, Fukushima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松井 蓮之 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renji Matsui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renji Matsui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Renji Matsui'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Renji Matsui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renji Matsui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renji Matsui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renji Matsui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Hosei Univ.

25 Şubat 2021 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2022 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2022 yılında Kawasaki Front.

Renji Matsui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renji Matsui şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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