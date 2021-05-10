Renk Ayrımcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri



Meslek Kodu : 7322.16

Meslek Adı : Renk Ayrımcı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Renk Ayrımcı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çeşitli nitelikteki orijinalleri, baskı tekniklerine uygun olarak tarama, taranan orijinallerin film çıkış öncesi işlemlerini yapma ve film çıkışlarını alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Renk Ayrımcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman kontrolünü yapmak,

b) Banyo makinelerinin günlük ayar işlemlerini yapmak,

c) Tarayıcı (Scanner) ve film çıkış ünitesinin günlük ayar işlemlerini yapmak,

d) Orijinalleri ışık geçirgenliklerine, büyütme oranlarına, renk ve ton yakınlıklarına, tarama çözünürlüğüne göre gruplamak,

e) Orijinallerde taranacak bölgeyi belirlemek (kadrajlamak),

f) Diayı temizlemek ve makineye yerleştirmek,

g) Opak orijinalini temizlemek ve makineye yerleştirmek,

h) Renk ve ton değerlerini düzeltmek, tarama modunu belirlemek,

i) Resme rötuş yapmak ve efekt vermek,

j) Dekupe, gömme vb. dizaynları uygulamak,

k) Gelen işin kontrolünü yapmak ve film çıkış ünitesine göndermek,

l) Pozlanan filmi banyo yapmak ve çıkış kalite kontrolünü yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Renk Ayrımcı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi) mesleği için “2653.24” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) mesleği için “3122.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Renk Ayrımcı Meslek Kodu “7322.16” olarak belirlenmiştir.

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