Renk cümbüşünü görmek için Tunceli'ye akın ettiler

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde bulunan Salördek Ormanları, eşsiz sonbahar manzarasıyla turist akınına uğruyor.

Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve "doğanın kalbi" olarak tanımlanan Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Türkiye'nin en etkileyici sonbahar manzarasının yaşandığı yerden biri olan Salördek'teki ormanlarda görmek için hafta sonu yüzlerce turist, Tunceli'ye geldi. 2 hafta sürecek bu görsel şöleni görmek için kente yaklaşık 5 bin turistin gelmesi bekleniyor.

'BÖLGENİN GÜZELLİKLERİ UZUN YILLAR GEZİLİP GÖRÜLMEDİ'

Tunceli Dağcılık Kulübü de pazar günü Salördek'teki ormanlarda gezi etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar bir yandan piknik yaparken, diğer yandan da sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla renk cümbüşünün yaşandığı manzaranın tadını doyasıya çıkardı. Kulüp yöneticisi Perihan Söylemez, Tunceli'ye son yıllarda ziyaretçi akını yaşandığını belirterek, "Salördek Ormanları sonbaharın bu aylarında muhteşem oluyor. Türkiye'de en güzel sonbahar güzelliği bu bölgede oluşuyor. Bizim dışımızda da birçok tur şirketi buraya gezi düzenliyor şu an. Bu mevsimde herkes Salördek'i görmek istiyor, yoğun talep var. Bölgenin güzellikleri uzun yıllar gezilip görülmedi. Şimdi huzurlu ortam ile birlikte bu geziler inanılmaz ilgi görüyor. Herkes buraya gelmeli bu muhteşem güzelliği yerinde izlemeli" dedi.

'YAKIN ZAMANDA BURAYA BÜYÜK BİR GEZİMİZ OLACAK'

İstanbul'dan gelen turizmci Hüseyin Elçi ise Pülümür Salördek ormanları gezi etkinliği planını hazırlamak için geldiğini ifade ederek, "İstanbul'da turizm şirketi sahibiyim. İstanbul'dan Tunceli'ye gelerek sonbahar manzarasını ve Salördek'teki bu renk şölenini canlı görmek isteyen çok fazla talep vardı. Ben de bugün keşif yapmak ve nasıl bir gezi düzenleyebilirim diyerek buraya geldim. Manzara inanılmaz güzel ve yakın zamanda buraya büyük bir gezimiz olacak insanlar bu bölgeleri uzun süre göremedi şimdi bu güzellikler rahatlıkla geziliyor. Bu yüzden biz turizmciler, Tunceli'ye olan turist ilgisinden son derece mutluyuz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA