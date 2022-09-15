UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçında evinde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Rennes - Fenerbahçe maçı canlı izle | Rennes - Fenerbahçe EXXEN TV canlı yayın izle linki başlığını araştırıyor.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci hafta maçı, 14 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. Fransa'da Rennes takımının maçlarını oynadığı Roazhon Park Stadyumu'ndaki maç TSİ ile 22.00'da başlayadı. Mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

RENNES - FENERBAHÇE EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe - Rennes maçı EXXEN platformundan şifreli olarak ekrana geliyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

RENNES - FENERBAHÇE EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Terrier, Sulemana, Gouiri

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan Peres; Osayi, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Lincoln; İrfan Can, Joshua King, Batshuayi.