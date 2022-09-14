UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçında evinde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler için Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı haberimizde...

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci hafta maçı, 14 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak. Fransa'da Rennes takımının maçlarını oynadığı Roazhon Park Stadyumu'ndaki maç TSİ ile 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Fenerbahçe - Rennes maçı EXXEN platformundan şifreli olarak ekrana gelecek.