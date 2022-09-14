Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Peki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçında evinde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe, grubun ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler için Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı haberimizde...

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci hafta maçı, 14 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak. Fransa'da Rennes takımının maçlarını oynadığı Roazhon Park Stadyumu'ndaki maç TSİ ile 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Fenerbahçe - Rennes maçı EXXEN platformundan şifreli olarak ekrana gelecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bayern Münih 2 - 0 Barcelona | MAÇ SONUCU
Bayern Münih 2 - 0 Barcelona | MAÇ SONUCU
Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 14 Eylül 2022 Çarşamba? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika | Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5 kez şampiyon oldu!
Son dakika | Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5 kez şampiyon oldu!
Yaz transfer dönemi bitti! Türkiye'nin en pahalı 20 futbolcusu belli oldu! İşte o yıldızlar...
Yaz transfer dönemi bitti! Türkiye'nin en pahalı 20 futbolcusu belli oldu! İşte o yıldızlar...
Abdurrahman Dilipak aktardı: Bundan böyle kendi dışkımızı yiyeceğiz!
Abdurrahman Dilipak aktardı: Bundan böyle kendi dışkımızı yiyeceğiz!
Bakandan su krizine ilişkin dikkat çeken öneri: "İki kişi duş alın"
Bakandan su krizine ilişkin dikkat çeken öneri: "İki kişi duş alın"
Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'ı delirtecek sözler: " Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz”
Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'ı delirtecek sözler: " Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz”
AK Parti'nin önergesi mecliste kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim geldi!
AK Parti'nin önergesi mecliste kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim geldi!
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan'a destek, Ermenistan'a tepki: Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan'a destek, Ermenistan'a tepki: Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir
Cübbeli Ahmet Hoca tane tane anlattı! Tüm günahlarının affolmasını ister misin? O zaman bunu yap!
Cübbeli Ahmet Hoca tane tane anlattı! Tüm günahlarının affolmasını ister misin? O zaman bunu yap!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2023-2025 yatırım programı belli oldu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2023-2025 yatırım programı belli oldu
Araştırmalar korkulan gerçeği ortaya çıkardı! Yapay zeka, insan ırkı için tehlike oluşturabilir!
Araştırmalar korkulan gerçeği ortaya çıkardı! Yapay zeka, insan ırkı için tehlike oluşturabilir!