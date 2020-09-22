Yağız Kaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Instagram adresi ne?Adana'da, pompalı tüfekle öldürülmüş kadın cesedi bulunduBakan Selçuk'tan EBA'nın çökmesi hakkında açıklamaŞanlıurfa'da minibüs kazası: 1 ölü, 2 yaralıGöztepe'de Guilherme sesleri!Cansever kimdir? Kaç yaşında? Hiç evlendi mi? Cansever'in gerçek adı ne?Polisin dur ihtarına uymayan şahıs, ruhsatsız tabancasını göle attıSüper Lig güncel puan durumu ve 2. haftanın sonuçlarıEdirne'de köylülerden balıklara can suyuEBA çöktü mü? 22 eylül 2020| EBA neden açılmıyor, ne zaman açılacak?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Rennes, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yaptı!

Rennes, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yaptı!

Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'da birçok takımın takip listesinde bulunuyor. Genç oyuncuya Fransız kulübü Rennes, resmi transfer teklifinde bulundu.

Rennes, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yaptı!

Trabzonspor'da son iki sezon içinde oldukça büyük bir gelişim göstererek performansını katlayan Uğurcan'ı, Avrupa'nın birçok takımı takip listesine aldı. Bu sezon transferde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun teklifler var dediği Uğurcan için Ligue 1'de mücadele eden Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Yönetimin beklentisi ise 25 milyon Euro. 

Kalecisini Chelsea'ye satacak olan Rennes, yeni kaleci arayışlarında Uğurcan Çakır'ı gözüne kestirdi. Daha önce menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu. Ayrıca sonraki satıştan pay da önerildi.

Rennes, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yaptı!

25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 25 milyon Euro. Ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse, bonservis fiyatı 20 milyon Euro civarına inebilir. Karadeniz ekibi, Rennes Kulübü’nün teklifi yükseltmesini bekliyor.

24 yaşındaki Uğurcan, kariyeri boyunca 88 maçta forma giydi. Genç file bekçisi bu maçlar 114 gol yedi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT