Rennes, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yaptı!

Trabzonspor'da son iki sezon içinde oldukça büyük bir gelişim göstererek performansını katlayan Uğurcan'ı, Avrupa'nın birçok takımı takip listesine aldı. Bu sezon transferde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun teklifler var dediği Uğurcan için Ligue 1'de mücadele eden Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Yönetimin beklentisi ise 25 milyon Euro.

Kalecisini Chelsea'ye satacak olan Rennes, yeni kaleci arayışlarında Uğurcan Çakır'ı gözüne kestirdi. Daha önce menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu. Ayrıca sonraki satıştan pay da önerildi.

25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 25 milyon Euro. Ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse, bonservis fiyatı 20 milyon Euro civarına inebilir. Karadeniz ekibi, Rennes Kulübü’nün teklifi yükseltmesini bekliyor.

24 yaşındaki Uğurcan, kariyeri boyunca 88 maçta forma giydi. Genç file bekçisi bu maçlar 114 gol yedi.