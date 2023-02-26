Renny Jaramillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renny Jaramillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renny Jaramillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renny Jaramillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renny Jaramillo 12 Haziran 1998 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Renny Salén Jaramillo Barre şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renny Jaramillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renny Jaramillo'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renny Jaramillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renny Jaramillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Renny Jaramillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renny Jaramillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2014 yılında CD América U20

28 Ocak 2014 yılında U. Católica U20

1 Temmuz 2014 yılında Uni. Católica B

31 Aralık 2014 yılında CD América U20

23 Şubat 2015 yılında San Antonio FC

7 Nisan 2015 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independ. U20

1 Temmuz 2016 yılında Independiente

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

20 Haziran 2017 yılında Juventus

30 Ekim 2017 yılında Independiente B

4 Nisan 2018 yılında Ali. Cotopaxi

30 Aralık 2018 yılında Independiente B

1 Ocak 2019 yılında Independiente

24 Haziran 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2019 yılında Independiente

2 Ocak 2020 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Independiente

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

6 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Renny Jaramillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renny Jaramillo şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

LDU Quito (3/2012-9/2013), Academia Alfaro Moreno (-3/2012, 9/2013-1/2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.