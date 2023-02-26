Reno Mark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reno Mark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reno Mark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reno Mark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reno Mark 16 Kasım 2000 tarihinde Haapsalu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reno Mark Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reno Mark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Reno Mark'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Reno Mark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reno Mark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reno Mark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reno Mark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pärnu JK II

1 Temmuz 2018 yılında Pärnu Vaprus

Reno Mark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reno Mark şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reno Mark Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lõuna-Läänemaa JK (2009-2012), JK Kiili Kalev (2013), Läänemaa JK (2014), Pärnu JK Vaprus (2015-2016)

Estonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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