Reno Piscopo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reno Piscopo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reno Piscopo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reno Piscopo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reno Piscopo 27 Mayıs 1998 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Reno Mauro Piscopo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reno Piscopo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Reno Piscopo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reno Piscopo'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reno Piscopo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/piscopo_reno

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http://www.instagram.com/renopiscopo_/

Reno Piscopo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reno Piscopo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Reno Piscopo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reno Piscopo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Inter U19

31 Ocak 2017 yılında Torino U19

7 Ağustos 2017 yılında Renate

16 Ağustos 2019 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2022 yılında Newcastle

Reno Piscopo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reno Piscopo şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Reno Piscopo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İtalya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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