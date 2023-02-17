Reno Wilmots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reno Wilmots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reno Wilmots kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reno Wilmots ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reno Wilmots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reno Wilmots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reno Wilmots adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reno Wilmots Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reno Wilmots 16 Mart 1997 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Reno Johan C. Wilmots şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reno Wilmots Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.A.M.K. Management yapmaktadır. Reno Wilmots, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Reno Wilmots'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reno Wilmotsboyu ve yaşı kaç

Reno Wilmots Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reno Wilmots isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Reno Wilmots Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reno Wilmots futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2016 yılında Standard U21

4 Ağu 2017 yılında KSV Roeselare

16 Ocak 2018 yılında Avellino

29 Ağu 2018 yılında Carpi

13 Ağu 2019 yılında Bisceglie

13 Ocak 2020 yılında NK Triglav

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ağu 2021 yılında URSL Visé

Reno Wilmots kimdir

Reno Wilmots Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reno Wilmots şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

STVV (-2015)

Reno Wilmots Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Reno Wilmots nereli

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