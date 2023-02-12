Renso Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renso Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renso Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renso Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renso Perez 24 Aralık 1987 tarihinde Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renso Perez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renso Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renso Perez'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renso Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renso Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renso Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renso Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ferro

1 Haziran 2014 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2017 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2018 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2019 yılında Rafaela

1 Temmuz 2020 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Renso Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renso Perez şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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