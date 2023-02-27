Renta Higashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renta Higashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renta Higashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renta Higashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renta Higashi 17 Haziran 2004 tarihinde ---, Yamaguchi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 東 廉太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renta Higashi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renta Higashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Renta Higashi'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Renta Higashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renta Higashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renta Higashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renta Higashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

Renta Higashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renta Higashi şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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