Renzo Carballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Carballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Carballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Carballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Carballo 6 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Carballo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renzo Carballo'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renzo Carballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Carballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Carballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Carballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Renzo Carballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Carballo şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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