Renzo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Garces 12 Haziran 1996 tarihinde Ucayali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Renzo Renato Garcés Mori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Garces Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Renzo Garces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Renzo Garces'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renzo Garces Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renzo.garcesm/

http://www.facebook.com/renzo.garces

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Renzo Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Renzo Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2019 yılında César Vallejo

31 Aralık 2020 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2021 yılında César Vallejo

Renzo Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Garces şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renzo Garces Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Social Mariscal Castilla (2009), Universidad de San Martín (2009)

Peru takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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