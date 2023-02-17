Renzo Giampaoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Giampaoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renzo Giampaoli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renzo Giampaoli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renzo Giampaoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Giampaoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Giampaoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Giampaoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Giampaoli 7 Ocak 2000 tarihinde Bombal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Giampaoli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Renzo Giampaoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Renzo Giampaoli'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renzo Giampaoli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renzogiampaoli_/

Renzo Giampaoliboyu ve yaşı kaç

Renzo Giampaoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Giampaoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Renzo Giampaoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Giampaoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

30 Ocak 2022 yılında Rosenborg

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

6 Şubat 2023 yılında Quilmes

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Renzo Giampaoli kimdir

Renzo Giampaoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Giampaoli şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Renzo Giampaoli nereli

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