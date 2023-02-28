Renzo Malanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Malanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Malanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Malanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Malanca 6 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Renzo Mariano Malanca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Malanca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Renzo Malanca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Renzo Malanca'nin Huachipato FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Renzo Malanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Malanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Malanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Malanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2019 yılında Ind. Rivadavia

27 Ocak 2022 yılında Huachipato

Renzo Malanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Malanca şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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