Renzo Reynaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Reynaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Reynaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Reynaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Reynaga 2 Haziran 1999 tarihinde Puerto Deseado şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renzo Jesús Reynaga Llarena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Reynaga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Renzo Reynaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Renzo Reynaga'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renzo Reynaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renzo Reynaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Reynaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Reynaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Ros. Central II

24 Ocak 2019 yılında Once de Abril

30 Haziran 2019 yılında Ros. Central II

14 Eylül 2019 yılında Boca Unidos

1 Şubat 2021 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Renzo Reynaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Reynaga şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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