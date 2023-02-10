Renzo Tesuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Tesuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Tesuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Tesuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Tesuri 7 Haziran 1996 tarihinde Gualeguaychú (Entre Ríos) şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renzo Iván Tesuri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Tesuri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Renzo Tesuri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Renzo Tesuri'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Renzo Tesuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renzo Tesuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Tesuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Tesuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Juv. Unida (G)

18 Ağu 2017 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

30 Haziran 2020 yılında Gimnasia (J)

15 Ağu 2020 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Tucumán

Renzo Tesuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Tesuri şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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