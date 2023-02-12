Reo Hatate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reo Hatate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reo Hatate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reo Hatate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reo Hatate 21 Kasım 1997 tarihinde Suzuka, Mie şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 旗手 怜央 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reo Hatate Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKI&DESIDERIO yapmaktadır. Reo Hatate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reo Hatate'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Reo Hatate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reo__1121/

Reo Hatate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reo Hatate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Reo Hatate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reo Hatate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Juntendo Univ.

10 Ağu 2018 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2019 yılında Juntendo Univ.

19 Nisan 2019 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2020 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2020 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2022 yılında Celtic

Reo Hatate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reo Hatate şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reo Hatate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shizuoka Gakuen HS (2013–2015), Juntendo University (2016–)

Japonya takımında 24 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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