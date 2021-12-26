Reosta ne demek, TDK'ya göre Reosta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reosta ne demek? Reosta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reosta kelimesi. Peki reosta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reosta nedir, reosta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REOSTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reosta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Reosta kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre reosta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer

