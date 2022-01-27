Rapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu!
Rapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu!
'Bilmem mi' şarkısıyla daha çok kişiye ulaşan ve Altın Kelebek'te ödül kazanan rapçi Sefo, son zamanlarda Twitter'daki bir mizah akımının Çakal'a uyarlanmış halini instagram hikâyesinde paylaştı. "Salakmışım, Affettim'i Mahvettim'e benzetecek kadar salakmışım" yazarak dikkatleri üzerine çekti.