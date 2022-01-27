Rapçiler arasında gerginlik! Çakal'ın benzetmesi Sefo'yu kızdırdı! 'Salakmışım' göndermesi sosyal medyaya damga vurdu! 

Sefo olarak tanınan Seyfullah Sığır, çıkardığı şarkıların yanında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeyi başarıyor. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başlayan Sefo 'Derdi Ne?' şarkısıyla daha çok kişi tarafından tanınmaya başlasa da dönüm noktası 'Bilmem mi' oldu.