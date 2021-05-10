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Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7322.09

Meslek Adı : Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Baskısı yapılacak kitap, dergi, broşür, gazete, afiş vb. materyalin orijinalini filme çekerek, bilgisayar ortamında film kartına ters çıktı alan, renk ayırımı yapan, baskıya esas kalıpları (klişe) hazırlayan kişidir

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Görev ve İşlem Basamakları :

Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Basılması istenen materyalleri (asıl örnekleri) özelliklerine göre sınıflandırmak, 
b)    Repro tekniğinde kullanılan filmler arasında uygun olanını seçmek, 
c)    Kamerayı istenilen baskı boyutlarına göre ayarlamak, filmi çekmek,
d)    Çekilen filmde istenmeyen kısımları çıkartmak ve leke izlerini gidermek (rötuş yapmak), 
e)    Klişeyi çinko klişe emülsiyon dökümünden önce "0"  numara su zımparası ile temizlemek, 
f)    Klişe kopya eriği hazırlamak veya hazırlatmak,
g)    Filmin emülsiyonu ile çinkonun emülsiyonunun çakıştırılması için pozlandırma yapmak, klişeyi akar su altına tutarak, poz görmeyen yerdeki emülsiyonu yıkamak, 
h)    Pozlandırmadan sonra filmi banyo etmek,     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi) mesleği için “2653.25” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) mesleği için “7212.43” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Meslek Kodu “7322.09” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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