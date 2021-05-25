Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayısı son bir haftada en çok azalan iller...Bakanlıktan 'Adnan Oktar' iddiaları ile ilgili flaş açıklamaSon dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Milyonlarca doz aşı yapıldıReşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi25 Mayıs 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Serhiy Rebrov kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Serhiy Rebrov Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak?Son dakika | MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiÜflemeli koronavirüs testi: 1 dakikadan kısa sürede tespit ediyor!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 25 Mayıs 2021 SalıAFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi

Sedat Peker, son paylaştığı videoda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu'nu da tehdit etti. Reşat Hacıfazlıoğlu, Sedat Peker'in paylaşımı sonrası merak konusu oldu. Peki Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi İşte detaylar...

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı son videosunda Reşat Baba ifadesini kullandı Peki Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? |  Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi İşte detaylar...

REŞAT HACIFAZLIOĞLU KİMDİR?

Reşat Hacıfazlıoğlu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasıdır. Rizeli olan Hacıfazlıoğlu Gaziosmanpaşa'daki Gopark isimli alışveriş merkezinin sahibidir. 

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi

SEDAT PEKER RAŞAT HACIFAZLIOĞLU GÖRÜŞMESİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'da yayınladığı videolarda Reşat Hacıfazlıoğlu'nun akrabası olduğunu belirtiyor.

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi

Sedat Peker, son paylaştığı videoda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu'nu da tehdit etti. Sedat Peker'in video paylaşımı sonrası Reşat Hacıfazlıoğlu merak konusu oldu.

Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi

Aslen Rizeli olan Reşat Hacıfazlıoğlu ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor. Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi Twitter'da çokça konuşuldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT