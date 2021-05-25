Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı son videosunda Reşat Baba ifadesini kullandı Peki Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? | Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi İşte detaylar...

REŞAT HACIFAZLIOĞLU KİMDİR?

Reşat Hacıfazlıoğlu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasıdır. Rizeli olan Hacıfazlıoğlu Gaziosmanpaşa'daki Gopark isimli alışveriş merkezinin sahibidir.

SEDAT PEKER RAŞAT HACIFAZLIOĞLU GÖRÜŞMESİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'da yayınladığı videolarda Reşat Hacıfazlıoğlu'nun akrabası olduğunu belirtiyor.

Sedat Peker, son paylaştığı videoda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu'nu da tehdit etti. Sedat Peker'in video paylaşımı sonrası Reşat Hacıfazlıoğlu merak konusu oldu.

Aslen Rizeli olan Reşat Hacıfazlıoğlu ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor. Sedat Peker Reşat Hacıfazlıoğlu görüşmesi Twitter'da çokça konuşuldu.