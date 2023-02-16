Resat Sen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Resat Sen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Resat Sen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Resat Sen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Resat Sen 27 Mart 1998 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Reşat Şen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Resat Sen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Resat Sen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Resat Sen'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Resat Sen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Resat Sen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Resat Sen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Resat Sen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2017 yılında Pazarspor

16 Ocak 2019 yılında Y. Çorumspor

16 Eylül 2020 yılında Modafen

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Resat Sen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Resat Sen şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.