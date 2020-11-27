Resen soruşturma nedir? Ne demek? | Resen soruşturulan suçlar
Doğu Akdeniz'de usulsüzce durdurularak aranan Rosselina-A gemisi için Cumhuriyet Başsavcılığı, Re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bunun üzerine Re'sen soruşturmanın ne olduğu merak konusu haline geldi. Peki Resen soruşturma nedir? Ne demek? | Resen soruşturulan suçlar
Roselina-A isimli Türk gemisinin Doğu Akdeniz sularında usulsüz olarak durdurulup aranmasının ardından Türkiye'nin tepkileri üzerine olay hakkında Re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine Resen soruşturma nedir? Ne demek? | Resen soruşturulan suçlar da merak konusu oldu. İşte detaylar...
RESEN SORUŞTURMA NEDİR? RESEN SORUŞTURMA NE DEMEK?
Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.
Soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülen şüpheli ve müşteki haklarının daha fazla kısıtlandığı, ancak usul işlemlerinin maddi gerçeği araştırma ve adil yargılamayı temin amacıyla yapıldığı bir ceza muhakemesi hukuku kurumudur.
RESEN SORUŞTURULAN SUÇLAR
Takibin şikayete bağlı olup olmadığını kanunun lafzından anlayabiliriz yasalarda bunlar ayrı ayrı listelenmemiştir.
Bilindiği kadarı ile;
- TCK. 86/2. fıkrası – Kasten Basit Yaralama
- TCK. 89 – Taksirle Yaralama (Bilinçli taksir hariç)
- TCK. 102/1. fıkra – Basit Cinsel Saldırı
- TCK.102/2-2.cümle – Nitelikli Cinsel Saldırının eşe karşı işlenmesi
- TCK 104/1. fıkrası – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
- TCK. 105/1 – Basit Cinsel Taciz
- TCK.106/1-2. cümle – Malvarlığını zarara uğratacağı ve sair kötülükle tehdit
- TCK. 116/1 ve 2. fıkra – Konut ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali
- (TCK 142/ 4 gereği konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçu, hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla işlenirse şikâyet tabi değildir.)
- TCK. 117/1. fıkra – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
- TCK. 123 – Kişilerin huzur ve sükununu bozma
- TCK. 125 – Hakaret (TCK. 125/3-a hariç)
- TCK. 132 – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
- TCK. 133 – Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
- TCK. 134 – Özel hayatın gizliliğini ihlal
- TCK. 144 – Paydaşın veya elbirliği ile malikin hırsızlığı veya hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık
- TCK. 146/1 Kullanma Hırsızlığı
- TCK. 151 Mala Zarar Verme
- TCK. 155/1 Güveni Kötüye Kullanmanın basit şekli (2. fıkra hariç)
- TCK. 156 Bedelsiz Senedi Kullanma
- TCK. 159 Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık
- TCK. 160 Kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşyanın tasarrufu
- TCK. 167/2 Yağma hariç yakın akrabanın işlediği malvarlığı suçları
- TCK. 209/1. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
- TCK. 233/ 1 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
- TCK. 239/1 ve 2. fıkralar Ticari, Bankacılık veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
- TCK. madde 342/ 2 – Yabancı Devlet Temsilcilerine Hakaret