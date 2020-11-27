Roselina-A isimli Türk gemisinin Doğu Akdeniz sularında usulsüz olarak durdurulup aranmasının ardından Türkiye'nin tepkileri üzerine olay hakkında Re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine Resen soruşturma nedir? Ne demek? | Resen soruşturulan suçlar da merak konusu oldu. İşte detaylar...

RESEN SORUŞTURMA NEDİR? RESEN SORUŞTURMA NE DEMEK?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.

Soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülen şüpheli ve müşteki haklarının daha fazla kısıtlandığı, ancak usul işlemlerinin maddi gerçeği araştırma ve adil yargılamayı temin amacıyla yapıldığı bir ceza muhakemesi hukuku kurumudur.

RESEN SORUŞTURULAN SUÇLAR

Takibin şikayete bağlı olup olmadığını kanunun lafzından anlayabiliriz yasalarda bunlar ayrı ayrı listelenmemiştir.

Bilindiği kadarı ile;