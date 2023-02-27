Resende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Resende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Resende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Resende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Resende 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael dos Santos Resende şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Resende Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Resende, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Resende'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Resende Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Resende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Resende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Resende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sharjah FC

23 Eylül 2020 yılında Al-Hamriyah

30 Haziran 2021 yılında Sharjah FC

27 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Auda

Resende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Resende şuan FK Auda takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.