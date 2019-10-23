Resimleriyle gizemli yolculuğa çıkarıyor

Adana'da 2. kişisel resim sergisi açan Ressam Safter Çevirgen, toplumda yaşanan kargaşaları, tedirgin bakışları, ilişkileri fırçalarıyla tuvallere yansıttı.

1977 Nevşehir doğumlu, sosyoloji ve işletme mezunu ve kamu görevlisi olan Safter Çevirgen, resme 1996 yılında başladığını, İstanbul, Mardin ve Mersin'de farklı branşlarda ve disiplinlerde karma sergilere katıldığını, ilk kişisel sergisini 2018 yılında "O" temalı sergiyle açtığını söyledi.

Adana'da açtığı ikinci kişisel sergisindeki resimlerinde toplumu, bireylerin birbirini takip ettiği birbirleriyle çelişen çizgileri, bakışların neden olduğu tedirginliği resimle işlemeye çalıştığını ifade eden Çevirgen, "Renklerin matematiği olarak değerlendirdiğim çizgileri, toplumun bize kazandırdıkları ve bizden götürdükleri üzerinde dururken, kırmızı ağırlıklı olmak üzere sıcak renkleri kullanmayı seviyorum" dedi.

"Crematorium" adlı bu sergisinde sanatseverleri gizemli bir yolculuğa çıkarmayı amaçladığını söyleyen Çevirgen, "İnsanları göz hapsine alan resimlerimde, zihinlerinde oluşan sorulara cevap vermeyi sağlamak istedim. Toplumda bir kargaşa, kaygı zaten mevcut, herkese yetecek kadar yaşam alanı varken kimseye yetmeyecek alan üzerinde yoğunlaşılıyor. Sanatseverlerin resimlerim üzerindeki geri bildirimleri ve fikirlerini de ziyadesiyle merak ediyorum. İnsanların kendi iç dünyasından kesitler bulabilmesini ve zihninde oluşan sorulara kılavuz olmadan cevap verebilmelerini amaçlıyorum. Sanatın amacı zaten bu değil mi? Sanatçı toplumla beraber yaşar, beraber hisseder, topluma sunar. Bu nedenle de toplumun ne hissettiğini geri bildirimlerini de çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA