Resimli Kurban Bayramı mesajları 2021 | Facebook, WhatsApp için kurban bayramı mesajları 2021

Kurban Bayramı resimli mesajları bu yıl yakınlarından uzakta olacak tüm insanlar tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu kutsal günde sevdiklerinize onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak ve onları unutmadığınızı hatırlatmak için bu özel günde resimli mesajlar atabilirsiniz. Facebook, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden paylaşacağınız resimli Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

Güzel Kurban Bayramı mesajları | 2021 Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayram'ı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı takvime göre, 20 Temmuz Salı günü başlayacak, 24 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bu yıl koronavirüs kısıtlamaları kaldırılsa da uzman isimlerin tavsiyelerine uyarak sevdiklerimizden uzakta kalmayı tercih edenler telefondan SMS yoluyla, WhatsApp, Instagram ve Facebook ile de sosyal medya üzerinden sevdiklerinin bayramını tebrik etmek için resimli ve kısa bayram mesajlarını araştırıyor.

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Sevdiklerinden uzakta olan Müslümanların en çok tercih ettiği resimli Kurban Bayramı mesajları özellikle WhatsApp üzerinden sıkça kullanılıyor. Facebook, Instagram hikaye ve Twitter'da da kullanabileceğiniz en güncel dualı resimli Kurban Bayramı mesajları sizler için bir araya getirdik. İşte Resimli Kurban Bayramı mesajları 2021...

WHATSAPP İÇİN RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

FACEBOOK İÇİN RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

KURBAN BAYRAMI TEBRİK MESAJLARI 2021 | EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Allah c.cyi tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Onu unutan sarayda da olsa zindandadır bedbahttır. Allah c.c kurbanlarınızı kabul etsin. Bayramınız kutlu olsun.

Allah’ın nuruyla ümmetini selamlayan peygamberin (sav) şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.

Bayram sabahları demli bir çay su böreği bayram şekerleri şeker isteyen çocuklar kurbanlık hayvanların sesleri bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık bayram programları kolonya ikramları bayram harçlıkları uzun bayram tatilleri ev gezmeleri kısa hal hatır sormalar el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Hayatın üzerindeki pause düğmesine dokunun. Kısa bir süre için hayatı durdurun. Mutlu bayramlar.

Bayramını kutlar ağzını yüzünü sol gözünü öperim.

Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı olsun.

Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

Bayramlar berekettir umuttur özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar dargınlıkların unutulduğu insanların barıştığı kardeşçe kucaklaştığı günlerdir bayramlar milli ve dini duyguların inançların örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği kuvvetlendiği günlerdir sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle.

Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları barıştıkları kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar millî ve dini duyguların inançların örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları barıştıkları kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar milli ve dini duyguların inançların örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramın mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine bin mutluluk dolsun gönlüne bütün hayallerin gerçek olsun duaların kabul olsun bu bayramda Kurban Bayramın mübarek olsun!

Bir avuç dua bir kucak sevgi sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri bir sıcak gülümseme bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize bayramlar berekettir umuttur özlemdir yarınlar niyettir kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun sevdikleriniz hep sizinle olsun kalbiniz nur eviniz huzur dolsun Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Bir avuç dua bir kucak sevgi sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur haneniz huzur dolsun Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bir avuç dua bir kucak sevgi sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri bir sıcak gülümseme bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Bir bayram gülüşü savur göklere eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın Kurban Bayramın kutlu olsun…

Bir bayram gülüşü savur göklere eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Bir damla ümit serpilsin yüreğine bir damla mutluluk dolsun günlerine bin bir duan kabul ve Kurban Bayramın kutlu olsun.

Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: kurbanlık koyun.

Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize ulusumuza ve de insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Birlik ve beraberliğimizi kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder mutluluklar dilerim.

Bizim hayatımızda nehirler vardır köpüklerinde umutlarımızı yüzdürdüğümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardır görünmeyince ölesiye özlediğimiz Kurban Bayramın kutlu olsun…

Bu bayram da çok yardımseverim bütün kurban yardımlarını kabul ediyorum.

Bu bayramda hep birlikte aynı sofrada yer almasak da bayramda yanınızda olacağız mutlaka. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu bayramda keçileri kaçırmayın! İnekleri kaçırın! Mutlu bayramlar.

Bu değerli Kurban Bayramında kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu güzel bayram günlerinin vatanımıza milletimize hayırlar getirmesini dilerim.

Bu Kurbanda birlikte aynı sofrada yer almasak da Bayramda yanınızda olacağız mutlaka. Kurban Bayramınız Mübarek olsun.

Bu mutlu günde güzel insanlara özel insanlara hani vazgeçemediklerimize sevgilerimizi saygılarımızı dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Bu Mübarek Bayramda kalplerinizde barış gözlerinizde umut etrafınızda sevgi olsun Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu mübarek Kurban Bayramında kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu sene kurban bayramına sakın kurbanlık almayın. SMS ile kurban yazın 2016e gönderin seni sevmeyenler sana kurban olsun.

Bugün bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın dargınlıklar ortadan kalksın kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün bugün sevinç günü kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım hayırlı bayramlar!

Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı… Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın dargınlıklar ortadan kalksın kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun yüreğiniz coşsun Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bugün Kurban Bayramı kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.

Bugün sevinç günü kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bugün yüzün öpülmekten solsun miden kurban etiyle dolsun cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinde öper iyi bayramlar dilerim.

Damağınızı ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu umutlu bereketli bir bayram dileriz.

Danaya girdik biz sana gerek kalmadı.

Delice esen seher yeli en güneşli günler en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu her şey gönlünüzce olsun.

Dostluğu sevgiyi ve geleceği aşımızı ekmeğimizi soframızı hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder mutluluklar dilerim büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.

Dostluğu sevgiyi ve geleceği. Aşımızı ekmeğimizi soframızı. Hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder mutluluklar dilerim.

Dostlukların pekiştiği kinin öfkenin unutulduğu merhametin ve sevginin her kulun yüreğine tebrik yazıldığı bayramınız kurbanı tebrik ederim.

En delice esen seher yeli en güneşli günler en parlak gecedir bayramlar yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar Kurban Bayramınız kutlu her şey gönlünüzce olsun.

En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.

En güzel Kurban Bayramı bu ve bundan sonrakiler olsun iyi bayramlar dilerim.

En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.

Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban Bayramınızı kutlarım…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Kurban Bayramın mübarek olsun.

Gömleğiniz Levis pantolonunuz Diesel bayramınız mübarek olsun.

Güzellik birlik beraberlik dolu daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz…

Hakka adanmışlığı son nefesinde bile ikrar eden canlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Hayır (bu yıl yiyin yedirin azık da edinin) çünkü geçen sene halk arasında geçim zorluğu vardı. Bu sebeple kurban etlerinin halk arasında dağıtılmasını arzu ettim buyurdu. Müslim

Hayır kapılarının sonuna kadar açık kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.

Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Her bayram biraz sevinç birazda huzurdur aslında özlemdir hatırlanmak isteğidir zaman direniştir umut tadında mutlu bir Kurban Bayramı dileğiyle…

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum iyi bayramlar!

Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli bayram dilekleriyle.

Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle…

Herkes kurban keser herkesin kurbanı belli. Ama ben senin kurbanın olayım ne dersin.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi hoş geldi. Mübarek bayram ulusumuza sağlık huzur mutluluk bolluk ve bereket getirsin hayırlı bayramlar dileğiyle…

Hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder mutluluklar dilerim.

İslam’ın nurlu güneşi kalbine dolsun makamın cennet Hz. Muhammed (sav) komşun olsun günlerin mutluluk gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

İslâmda fera ve atira yoktur buyurdu. Ravi İbn Rafi kendi rivayetinde: Fera hayvanın ilk doğurduğu yavrularıdır. Cahiliyede müşrikler bu ilk yavruları putlarına) kurban ederlerdi izahını ilâve etmiştir. Müslim

İyi bayramlar gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allaha sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun.

Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi yüce Allaha sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle bolluğuyla gelsin tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Kalpler ancak Allah c.c. yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Kurban Bayramınızı kutlarım.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için insanlar vardır yalnız kalmamak için bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice kurban bayramlarına…

Kim mali imkân bulup da kurban kesmezse sakın bizim mescidimize namazgahımıza yaklaşmasın. Hadisi Şerif

Kişi Allah katında Kurban bayramında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kurban Kıyamet gününde boynuzları kılları tırnakları ile gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden Allah katındaki bir mekâna düşer. Gönülleriniz kurban kesmeniz sebebiyle hoş olsun. Aişe radıyallahu anha. Tirmizî

Kurban alamadım diye üzülme! KURBAN yaz 05XXXXXXXXX yolla ablanız size kurban olsun. Kendinize uyarlayın işte.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Kurban Bayramının bizi emin adımlarla geleceğe taşıyacak milli beraberlik ve toplumsal uzlaşma bilincimizin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum.

Kurban Bayramının insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Kurban Bayramının ulusumuza ve tüm insanlığa barış kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı olsun.

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar esenlikler dilerim.

Kurban Bayramınızı kutlarım sizin ve ailenizin daha nice bayramlara erişmenizi dilerim.

Kurban Bayramınızın büyük bir mutlulukla gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.

Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Küçükbaş kesmek daha makbuldür. İmza İnek oğlu inek.

Küskünlerin barıştığı sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Mesajların bedava olduğu bu günde sizin ve yedi ceddinizin kandil ramazan kurban yeni yıl 23 Nisan 19 Mayıs 29 Ekim Doğum günü babalar ve anneler günü Çanakkale Zaferi Sivas Kongresi Hatay'ın kabulü Malatya'nın kayısı festivali cemrenin düşmesi pancar sokumu mart dokuzu salça kaynatma pekmez kaynatma ve her ne kadar önemli gününüz varsa şimdiden kutlu olsun. Daha sonra vay efendim bana mesaj atmadın aramadın sormadın dememeniz dileğiyle.

Minareden atlarım bayramını kutlarım. Aldığın koç dötüne tos koysun. Boğanın darbelerinden her yanın mosmor olsun. Kurtulan kurbanlıkların bayramı kutlu olsun!

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar.

Mübarek Kurban Bayramınızı eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.

Ne mutlu ki Hz. Allaha kurban olan canlara… Kurban Bayramınız mübarek olsun…

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan arkadaşların en iyisi de Allah'ı hatırlatandır. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Öyle bir bayram gülüşü savur ki göklere eski zamanlara gülücükler getirsin. Öylesine içten samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mutlu bayramlar.

Rabbimin sevdiği sevdirdiği sevindirdiği ve razı olduğu kullardan olabilmek ümidi ve niyazı ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Rabbimiz Allah fikrimizi zikrullah kalbimizin nuru Resullulah evvelimiz Allah ahirimiz Allah rehberimiz Kelamullah Rabbimiz hayırlara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.

Sana kurban olurum diyenler! Kurban bayramı geliyor göreceğiz bakalım delikanlıları!

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun…

Sevap kapılarının sonuna kadar açık kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban Bayramınız mübarek olsun tüm dertleriniz deva bulsun.

Sevgi söze dolarsa dua olur dua Allaha ulaşırsa nur olur aynı yolda birleşen dualarımızın Nura dönüşüp rabbimize ulaşması dileği ile bayramın kutlu olsun.

Şittt orda mısın? Aradım aradım ulaşamadım eğer hala kesilmediysen bayramını kutlarım.

Şu anda her 100 kişiden 35i bayram namazı kılıyor 10u kurban kesiyor 25i el öpüyor 15i tatile gidiyor 10u yurt dışında 4ü uykuda 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar uzun batarya ömürleri diler.

Tüm arkadaşların Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar sağlık başarı ve mutluluklar dilerim her şey gönlünüzce olsun!

Tüm dostlarımın, tüm arkadaşlarımın Kurban Bayramını kalbi duygularımla kutlar tüm İslam Alemine güzel huzurlu sağlıklı bayramlar dilerim.

Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın Kurban Bayramın kutlu olsun.

Zamana ve mekâna sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun.