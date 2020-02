Resimli Sevgililer günü mesajları 2020. Çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiftler hediyelerini hazırlama telaşına düştü. Dünyanın her yerinde kutlanan 14 Şubat sevgililer gününde sevgilisine hediye almayı düşünen birçok kişi doğru hediyeyi seçmek kadar, anlamlı ve romantik sevgililer günü mesajları yazmak. Uzun anlamlı, resimli, kısa ve öz sevgililer günü mesajlarını sizler için derledik. En anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer günü mesajlarını Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinde paylaşabilirsiniz. İşte Facebook, Whatsapp, Twitter ve Instagram paylaşmak için uzun anlamlı, aşk dolu, resimli, kısa ve öz sevgililer günü mesajları. Resimli Sevgililer günü mesajları 2020 Ayrıntılar haberimizde...

RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Okadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun. Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir… Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun!

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur.Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibideğil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki… Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum…

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.



Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

FACEBOOK İÇİN RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

WHATSAPP İÇİN RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

TWITTER İÇİN RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

Aşkı hapsettim kendime, içimde yaşıyorum. ne tek taraflı demeye dilim var. ne de karşılıklı olduğuna ispatım...

“ Kelebeği avucunda tutmak gibidir sevmek.

Sıksan ölecek, sıkmasan uçup gidecek korkusu. . ”

Ben en güzel şiirleri, senin sokağından geçerken mırıldanırım.

INSTAGRAM İÇİN RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NEDİR?

Benim canıma tak etti sen de tık yok.

Panik yapmayın hepimiz sevdik ama geçecek.

Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

SEVGİLİLER GÜNÜNÜN ANLAMI

Zamanla Sevgililer Günü, Katolik Kilisesi'nin bir bayramı olmaktan çıkmış, tüm dünyanın kutladığı Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür. Batı toplumlarında ve bir çok Doğu toplumunda sevgililerin eşlelirin birbirine çiçek, hediye aldığı ya da kartlar gönderdiği özel bir gün olarak kutlanmaktadır. Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde inanlar 1 milyardan fazla kart göndermekte, trilyon doları bulan alışveriş yapmakta ya da milyarlarca mesaj atmaktadır. Sevgililer günü günümüzde tüketim toplumunda şirketler için de önemlidir. Piyasayı hareketlendiren Sevgililer Günü reklam ajanslarının, medyanın, TV kanallarının bir numaralı gündemi olmaktadır. Haftalar öncesinden başlayan hazırlıklarla insanlar Sevgililer Günü'nde alışveriş yapmaya teşvik edilmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırlırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı. Bu özel günde Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi ve ardından kafalarının üzerlerine koydukları kurban derisi ile Roma sokaklarında koşturarak gördükleri herkese dokunurlardı. Bu esnada genç kızlar gönüllü olarak ileri atılırlar ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çalışırlardı. O dönemde bu dokunuşların doğurganlıktaki bereketi arttırdığına inanılırdı. Bu bayramın arifesinde yani 14 Şubat‘ta ise genç kız ve erkeklerin isimleri kuraya yazılır ve bayram süresince çift olamaları sağlanırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

469 yılında Papa Roma bu ritüeli yasaklayarak yalnızca kura çekilişine izin verdi. Bu çekilişte de kız isimleri yerine yalnızca aziz isimlerinin yazılmasına izin verdi. Bunun sebebi de uygulamanın Hristiyanlık inancıyla uyuşmamasıydı. Bazı ülkelerde St. Valentine Day (Aziz Valentine Günü) olarak anılanSevgililer Günü ile ilgili tarihsel süreçte kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Sevgililer Günü için bir efsane olabileceği düşünenler debulunmaktadır. Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçsede 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Farklı tarihi dökümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir. 1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubatkutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

14 Şubat Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2020 yılında Cuma gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN NASIL HEDİYE SEÇİLMELİDİR?

Hediyeyi basit bir şekilde vermemek çok önemli. Eğer birkaç hediye alırsanız daha da iyi olacaktır. Mesela bir hediyeyi ona verebilir ve diğer hediyeyi bulması için küçük bir yönlendirici ipucu yazabilirsiniz. Böylece heyecanlı dakikalar sonucunda hediye kavuşacaktır. Hatta 'yakınsın, değilsin' ya da 'sıcak, soğuk' gibi evin farklı yerlerinde biblolara veya çerçevelere, hediyeye yakın olup olmadığını da yazabilirsiniz. Güzel paketli çikolatalara da aynı şeyi yapıp evin farklı yerlerine koyabilirsiniz. Kadınlar çikolatayı çok sever, unutmayın.

Hediye seçimi ise kişiden kişiye değişir. Öncelikle sevgilinizi tanımanız gerekiyor, neyi sevip neye heyecan duyacağını bilmelisiniz. Yeteneğiniz varsa ona bir takı hazırlayabilir veya bir resim çizebilirsiniz. Belki ona bir fotoğraf çekebilirsiniz. Sevdiği bir şeyin fotoğrafı veya onun gizlice çekilmiş bir fotoğrafı... Hediye almaktansa kendi yaptığınız bir şey çok daha anlamlı olacaktır ama bu da kişiden kişiye değişir. Belki sevgiliniz düşünülüp seçilmiş, alınan bir hediyeyi daha çok sevecektir. En iyisi siz ikisini de yapın. Unutmayın hediye büyük, küçük, pahalı, ucuz, ne olursa olsun sizin onu sunma şekliniz önemlidir.

Klasikleşmiş şeyleri yapmayın. Daha önce duyulmuş ve yapılmış şeyler sevgilinizi çok fazla etkilemez. Hatta bu yapılacak şey büyük bir şey de olsa daha önce yapılmışsa çok etkileyici değildir. Eğer klasik bir şey yapacaksanız da içerisinde kendinizden ve ilişkinizle ilgili bir şeyler katmanız gerekir. Burası size kalmış. Mesela ilişkinizin başladığı tarihle ilgili bir şey olabilir veya aranızdaki akılda kalıcı ve özel bir konuşma olabilir. Bunları farklı şekillerde sevgilinize sunabilirsiniz. Unutmayın yapacağınız sürpriz ile imaj yaratırsınız ve farklı sürprizler (küçük de olsa) kadınlar için her zaman daha çekicidir.

Son olarak eklemek gerek. Belki de sevgiliniz ve siz Sevgililer Günü'nü kutlamayı sevmeyen çiftlerdensiniz. Bu durumda kendi özel gününüz olmalı. Bu bir yıl dönümü olabilir veya aranızdaki önemli bir anın yıl dönümü olabilir. Ayrıca unutmayın ki, küçük sürprizler her zaman hayatınızda olmalı. Sadece özel günlerde hediye almayın. Diğer günlerde de küçük sürprizler ve hediyelerin varlığı, ilişkiyi canlı tutmanın ve sevgiyi körüklemenin, sevgiyi göstermenin iyi bir yoludur.