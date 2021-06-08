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  4. Resmen açıkladı! Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi

Resmen açıkladı! Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. .

Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 

Marek Hamsik ile 2 yıllık kontrat imzalayan Trabzonspor önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak transfer ateşini yaktı. Kısa bir süre sonra ise transfer borsaya bildirildi.

Trabzonspor, sosyal medyadan kısa bir video paylaşarak, "GRANDEEEEEEEE" notunu düşerken, paylaşılan videoda savaşçı kaskı vardı. Bu kasklı gönderiyle Hamsik'in saç stiline vurgu yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

MAREK HAMSİK KİMDİR?

Henüz 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlayan Marek Hamsik sloovaktır.

Marek Hamsik hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Marek Hamsik kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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