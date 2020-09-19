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  3. Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!

Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

ANTALYASPOR BAŞKANI ÖZTÜRK'TE AÇIKLADI

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'te transfere ilişkin olarak, "Fenerbahçe ile Nazım Sangare transferinde anlaştık. Fenerbahçe, oyuncuyla görüşüyor. 1 milyon 750 bin euro teklif yaptılar" dedi.

 

 

Nazım Sangare kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Nazım Sangare kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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