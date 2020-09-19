Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

ANTALYASPOR BAŞKANI ÖZTÜRK'TE AÇIKLADI

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'te transfere ilişkin olarak, "Fenerbahçe ile Nazım Sangare transferinde anlaştık. Fenerbahçe, oyuncuyla görüşüyor. 1 milyon 750 bin euro teklif yaptılar" dedi.

Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek ?

Ailemize hoş geldin! ?? pic.twitter.com/ey0PPwHMkN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020

Nazım Sangare kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?