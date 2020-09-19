Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.
ANTALYASPOR BAŞKANI ÖZTÜRK'TE AÇIKLADI
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'te transfere ilişkin olarak, "Fenerbahçe ile Nazım Sangare transferinde anlaştık. Fenerbahçe, oyuncuyla görüşüyor. 1 milyon 750 bin euro teklif yaptılar" dedi.
Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek ?— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020
Ailemize hoş geldin! ?? pic.twitter.com/ey0PPwHMkN
Nazım Sangare kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?