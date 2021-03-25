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  3. Resmen duyuruldu! Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Resmen duyuruldu! Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Tuzlaspor'da Taner Taşkın'ın istifa etmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağladı.

Resmen duyuruldu! Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Tuzlaspor'da ikinci kez takımın başına geçen Tamer Taşkın'ın Ümraniyespor maçının ardından sürpriz bir kararla istifa ettiğini açıklamasının ardından süren teknik direktör arayışları son buldu. Mavi beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu. 

Tuzlaspor'un Instagram hesabından "Tuzlaspor’umuza Hoş Geldin Suat Kaya " başlığıyla yapılan açıklamada," Kulübümüz, sportif direktörümüz Ali Kanıçok ile gerçekleştirilen imza töreninde deneyimli çalıştırıcı Suat Kaya ile el sıkıştı. Suat Kaya’ya hoş geldin diyor, teknik direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Resmen duyuruldu! Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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