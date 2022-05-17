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Resmen duyuruldu! Ukrayna'dan flaş açıklama: Askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle Ukrayna'yı işgal girişimini başlatmıştı. Dünya dört gözle Rusya-Ukrayna savaşından gelecek iyi haberi beklerken Ukrayna müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

Resmen duyuruldu! Ukrayna'dan flaş açıklama: Askıya alındı

Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi.

"UKRAYNA'DAKİ DURUM ÇOK DEĞİŞTİ"

Podolyak, yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirtti.

Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını kaydeden Podolyak, Rusya'nın değişiklikleri dikkate almaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını aktardı.

Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı. Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor. Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı. Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir."

Resmen duyuruldu! Ukrayna'dan flaş açıklama: Askıya alındı

HEYET GÖRÜŞMELERİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için Belarus’ta Gomel ve Brest şehirlerinde 3 defa, Türkiye’de İstanbul’da 1 defa yüz yüze müzakerelerde bulunmuştu. 29 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkesin sağlanması yönünde her iki taraf anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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