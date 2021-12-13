Resmen fiyasko! Taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Best Model yarışmacılarına "Kapat önünü o..." dediği video ifşa oldu!

Best Model yarışmasında çekilen bir video magazin gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu videoda podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o..." denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere ettiği küfürler dikkat çekti.

Daha önceki Best Model yarışmasında erkek yarışmacılara 'masaj' teklifi yönünde mesajlar attığı iddiarıyla günlerce magazin gündeminden düşmeyen ve peş peşe eski yarışmacılardan kendisiyle ilgili skandal iddialar öne sürülen organizatör Erkan Özerman ile ilgili magazin bombalarının ardı arkası kesilmiyor.

SKANDAL VİDEO

Haftasonu gerçekleşen Best Model yarışmasında çekilen videonun ifşa olmasıyla sosyal medyada gözler Erkan Özerman'a çevrildi.

Videodaki erkek sesinin Özerman'a ait olduğu ve ünlü organizatörün podyumdaki kızlara "Kapat önünü o..." dediği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Erkan Özerman Best Model'de 'ahlaksız teklif' iddialarına canlı yayında yanıt verdi!

Erkan Özerman Best Model'de 'ahlaksız teklif' iddialarına canlı yayında yanıt verdi!

2. Sayfa'da kaos! 'Ahlaksız teklif' skandalının odağındaki isim Best Model organizatörü Erkan Özerman Müge ve Gülşen'le canlı yayında birbirine girdi! Yayın kesildi

Best Model'in taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi! Erkan Özerman'ın çalışanından çarpıcı itiraf! "Burada konuşamayacağımız çok şey ifadelerde yer alacak"

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt, Erkan Özerman hakkında çarpıcı itirafta bulundu! "Erkan Bey yoklamasını çeker..."