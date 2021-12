Resmen fiyasko! Taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Best Model yarışmacılarına "Kapat önünü o..." dediği video ifşa oldu! Best Model yarışmasında erkek adaylara taciz mesajları attığı iddia edilen Erkan Özerman'ın hafta sonunda gerçekleşen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara “geri zekalılar, kapat önünü o…” gizi sözler söylediği video ifşa oldu.

