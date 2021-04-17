Resmen hayvanlara eziyet! Horoz dövüştüren 6 kişiye para cezası

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve JASAT ekipleri, Çanakoluk Mahallesi'ndeki T.K'ya ait bahçede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine adrese gitti.

Ekipleri görünce kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 6 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve kumar oynamaktan 37 bin 946 lira ceza verildi. Çanta içerisindeki yaralı 6 horoz, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı