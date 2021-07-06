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  3. Resmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdi

Resmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet otomobile çarptıktan sonra yolcu otobüsünün altına girdi. Kaza sonrasında motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Resmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. Bir motosikletli otobüsün altına girdi. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yolcu otobüsünün altına giren motosikletteki 2 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Mürsel K'nin kullandığı 55 AFK 660 plakalı motosiklet, Osmangazi Köprüsü ayrımında Ali A. yönetimindeki 34 AEM 024 plakalı otomobile çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet daha sonra orta şeritte seyreden Murat S. idaresindeki 19 KK 940 plakalı yolcu otobüsünün altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mürsel K. ile yanındaki Figen K. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, Mürsel K'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Figen K'yi de Dilovası Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Resmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdi

Resmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdi

Resmen ölümün kıyısından döndü! Otomobile çarptı, ardından motosikleti ile otobüsün altına girdi

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