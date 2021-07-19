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  3. Resmen vahşet! Hayvan cinayetleri bitmiyor! Bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Resmen vahşet! Hayvan cinayetleri bitmiyor! Bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Sivas'ta meydana gelen olayda bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Köpeğin canice katledilmesi görenleri isyan ettirirken, ekipler suçlunun bulunması için harekete geçti.

Resmen vahşet! Hayvan cinayetleri bitmiyor! Bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Sivas'ta kan donduran bir olay yaşandı. Bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 18'inci Sokak'taki bir iskele deposunda işçi olarak çalışan Adem Sarıkaya, sabah depoya geldiğinde 2,5 yaşındaki 'Kiraz' isimli "cane corso" cinsi köpeğini hareketsiz yatarken buldu.

Hayvanın vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izlerini gören Sarıkaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, av tüfeğiyle vurulan köpeğin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Resmen vahşet! Hayvan cinayetleri bitmiyor! Bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

VÜCUDUNDA SAÇMA İZLERİ BULUNDU

Köpeğin sahibi Sarıkaya, çok üzgün olduğunu belirterek, "Köpeğimi 2 yıldır besliyordum. Biz cumartesi günü akşam buradan ayrıldık. Bugün geldiğimizde köpeğimi çevrede göremedim. Baktığımda köpeğim köşede hareketsiz yatıyordu. Vücudunda saçma izlerini fark ettim. Hemen polisi aradım. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum, şikayetçi oldum. Saldırgan bir köpek de değildi. Şüphelendiğim biri de yok." dedi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Resmen vahşet! Hayvan cinayetleri bitmiyor! Bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

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