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  3. Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Irak'ın Musul vilayetinde yaşanan olay yaşanan vahşetin boyutlarını ortaya koydu. DAEŞ tarafından katledilen insanlara ait yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu belirtildi. Toplu mezarların başka bölgelerde de bulunduğu ifade edildi.

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Terörün dehşet veren yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Acımasız terör örgütü DAEŞ'in katlettiği insanlara ait toplu mezar tüyleri diken diken etti. Irak'ın Musul vilayetinde yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu belirtildi. Irak Şehit Yakınları Kurumu'ndan Ziya Kerim, basına yaptığı açıklamada, her iki toplu mezarın Musul vilayetinin batısındaki Badoş hapishanesi yakınında tespit edildiğini söyledi.

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

BENZER TOPLU MEZARLAR BAŞKA BÖLGELERDE DE VAR

Toplu mezarlarda yaklaşık 500 cesedin bulunduğunu kaydeden Kerim, kurbanların 2014'te kenti ele geçiren terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından öldürüldüklerinin tespit edildiğini belirtti. Uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle 123 cesedin çıkarıldığını aktaran Kerim, benzer toplu mezarların Telafer ve Sincar ilçesi yakınlarında da olduğunu ifade etti. Musul Valisi Necim el-Cubburi, Musul kırsallarında çok sayıda toplu mezarların olduğunu ve bunların ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak hükümetinin müdahale etmesini istedi.

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

BİNLERCE KURBANIN KALINTILARI VAR

BM'nin 5 Kasım 2018'de yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti. DEAŞ'ın 2014 ile 2017 arasında Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulanmıştı.

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

Resmen vahşet! Musul'da DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

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