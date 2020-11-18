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  3. Resmen vahşet! 2 bacağı kesilmiş halde yaralı bir köpek bulundu

Resmen vahşet! 2 bacağı kesilmiş halde yaralı bir köpek bulundu

Samsun’un Havza ilçesinde ön iki bacağı kesilmiş halde bulunan köpek özel bir hayvan kliniğine getirilip, ameliyat ettirildi. Şüpheli veya şüphelilerin bulunması için Jandarma tarafından çalışma bşlatıldı.

Resmen vahşet! 2 bacağı kesilmiş halde yaralı bir köpek bulundu

Samsun’un Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulan vatandaşlar, köpeğin fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği’ne gönderdi. Gönderilen fotoğraf üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ön iki bacağı kesilmiş köpeği Samsun'a getirdi.

Yaralı köpek HAYTAP'ın desteği ile özel bir hayvan kliniğine getirildi. Ameliyata alınan köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

‘PROTEZ TAKMA ŞANSIMIZ ÇOK YOK’

Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Köpeğimizin her iki bacağında travmatik lezyonları var. Bacaklarının keskin bir cisimle kesildiğini görüyorum. Kemiğinin geri kalan kısımları çok aktif değil. Bu nedenle protez takma şansımız çok yok. Ameliyatları yapıldıktan sonra tekerlekli bir yürüteçle, arka bacaklarına yük vererek hayatını sürdürebileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldük, söylenecek bir söz yok" diye konuştu.

Resmen vahşet! Yaralı köpek, 2 bacağı kesilmiş halde bulundu

Resmen vahşet! Yaralı köpek, 2 bacağı kesilmiş halde bulundu

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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