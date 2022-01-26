Resmi açıklama geldi! Esad af çıkardı: Suriyelilerin ülkeye dönmelerini istiyor

Suriye'de iç savaşın çıkmasının ardından milyonlarca vatandaş, ülkesini terk ederek Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye göç ederken Devlet Başkanı Esad, vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için çağrı yapmıştı. Bu konuda birçok kez af çıkaran Esad yeni bir adım attı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” denildi.

AFFIN KAPSAMI

Söz konusu af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Esad’ın kararına göre af, Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 20211 yılında başlayan protestoların ardından çıkan iç savaş sonrası milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmiş. Esad rejiminin saldırılarında yaklaşık 400 bin Suriyeli yaşamını yitirdi.

Rejimin saldırılarından kaçanlar Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Bazıları ise Avrupa ülkelerine sığındı.