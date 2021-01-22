Resmi açıklama geldi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!
Galatasaray, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.
Galatasaray, genç milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Kulübün internet sitesinden resmi açıklama geldi.
Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/NCa9cnV8SD— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 22, 2021
Ayrıntılar gelecek...
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
Aslen Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. Forvet pozisyonunda forma giyen Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı.
Genç oyuncunun detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a transfer oldu mu?