Resmi açıklama geldi ,sosyal medya ayağa kalktı! Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından takımın başına gelecek olan teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusuydu. Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktörün Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanacağını belirtmesinin ardından kongre süreci olunca teknik direktör açıklanmadı. Daha sonra 28 Haziran Pazartesi günü yapılan açıklamada anlaşılan teknik direktörle imza aşamasına gelindiği ancak sözleşme sürecinin nihayete ermediği ifade edilmişti. Ardından teknik direktörlük için Fonseca, Igor Angelovski ve Slaven Bilic isimleri gündeme gelmişti. Daha sonra sarı lacivertli yönetim 2 Temmuz günü akşam saatlerinde yaptığı resmi açıklama ile teknik direktörü açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada daha önce 2015 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de görev alan daha sonra 2016-2017 sezonun başında takımdan gönderilen Vitor Pereira'nın sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörü olduğu ifade edildi. KAP'a yapılan açıklamada Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Ayrıca Pereira'nın yıllık 1.8 milyon euro ücret kazanacağı belirtiliyor.

PEREİRA RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.

Kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin’in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti. 2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı."

PEREİRA: YARIM KALAN BU HİKÂYE MUTLU BİR SONA KAVUŞACAK

Vitor Pereira Fenerbahçe'ye gelişi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.



Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak.



Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız."

TARAFAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe taraftarı resmi sosyal medya hesabının Vitor Pereira'nın takımın başına getirildiğini açıklamasının ardından adata ikiye bölündü. Pereira'nın gelişini olumlu bulan kadar olumsuz bulan kişilerin sayısının bir hayli fazla olması dikkat çekti.

İşte gelen tepkiler: