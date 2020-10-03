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  3. Resmi açıklama geldi! Türk Hava Yolları (THY) satılıyor mı?

Resmi açıklama geldi! Türk Hava Yolları (THY) satılıyor mı?

Son dakika haberi... Türk Hava Yollarının hisselerinin satılacağına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir." dedi.

Resmi açıklama geldi! Türk Hava Yolları (THY) satılıyor mı?

Son dakika haberi... Türk Hava Yollarının hisselerinin satılacağına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Tayfun Altuntaş
Editör


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