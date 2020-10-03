Resmi açıklama geldi! Türk Hava Yolları (THY) satılıyor mı?

Son dakika haberi... Türk Hava Yollarının hisselerinin satılacağına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir." dedi.

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