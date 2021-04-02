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Resmi Gazete 2 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile her gün yayımlanan Resmi Gazete'nin 02 Nisan 2021 tarihli ve 31442. sayısı yürürlüğe girdi. Vatandaşlar tarafından internette Resmi Gazete 2 nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri başlığıyla bakılan bu konuyu biz de haberimizde yer verdik.

Resmi Gazete 2 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri

Resmi Gazete 2 nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Milletlerarası antlaşmalar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler, Anayasa mahkemesi kararları ve ilan bölümlerinin yer aldığı Resmi Gazete ile ilgili bilgilere biz de haberimizde detaylarıyla derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız.

–– Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız.

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız.

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2021/33, K: 2021/23 Sayılı Kararı Detaylar için tıklayınız.

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/23430 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız.

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/34309 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız.

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2020/5156 Başvuru Numaralı Kararı Detaylar için tıklayınız.

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar Detaylar için tıklayınız.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız.

c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız.

2 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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