Resmi Gazete 2 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile her gün yayımlanan Resmi Gazete'nin 02 Nisan 2021 tarihli ve 31442. sayısı yürürlüğe girdi. Vatandaşlar tarafından internette Resmi Gazete 2 nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri başlığıyla bakılan bu konuyu biz de haberimizde yer verdik.

A+ A-