Resmi Gazete 3 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugün haberleri

3 Nisan 2021 tarihli ve 31443 Sayılı Resmi Gazete internet sitesinde yayımlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Kararları, Atama Karaları, Yönetmelikler, Tebliğ, Kurul Kararları ve İlan bölümü başlığıyla yer alan 3 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 72)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3757)

–– Muğla İli, Ortaca ve Dalaman İlçeleri Sınırları İçerisinde 23/4/2020 Tarihli ve 2476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tescil ve İlan Edilen Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3758)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190)

YÖNETMELİKLER

–– Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2021 Tarihli ve 10122-1, 10122-2 ve 10122-3 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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